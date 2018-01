VIDEO: Forehand Federer gaat de mist in. Toch wint hij het punt

Marton Fucsovics had nog nooit een match gewonnen op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. Daar kwam dit jaar verandering in. In Melbourne schopte de nummer 80 van de wereld het tot in de achtste finales.

Dat werd het eindstation voor de voormalige kampioen bij de junioren. Tegen Roger Federer was hij niet opgewassen. De titelverdediger speelde niet zijn beste tennis, enkel op de cruciale momenten krikte hij zijn niveau op.

Federer had ook wat geluk. Toen zijn forehand de lucht inschoot, leek hij een vogel voor de kat. Maar de bal viel nog in en Federer won het punt.