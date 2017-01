Ook lucky loser Zanevska vliegt er meteen uit: "Ik had maar vijf minuten"

Op het allerlaatste moment - ik had vijf minuten om mijn wedstrijd voor te bereiden - liet de scheidsrechter weten dat ik tegen Brady mocht spelen.

"Ik had mijn manager al gevraagd de datum van de vliegtickets aan te passen, want ik was er zeker van dat ik niet meer moest spelen."

"Het is een bizar gevoel, de voorbereiding was absoluut niet ideaal, maar toch ben ik niet ontevreden. Het is altijd een leuke ervaring om te mogen deelnemen."