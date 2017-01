Flipkens ondergaat wet van de sterkste tegen Konta: "Haar het leven zuur gemaakt"

"Ik ben blij met mijn spelniveau. In de balwisselingen lag ik niet onder. Konta heeft me niet van het terrein geveegd. Maar tegen een toptienspeelster moet je elke kans proberen te grijpen. In de eerste set kwam ik van 5-3 terug naar 5-5 en miste daarna een breakbal. Zo'n fout mag je niet maken."

Flipkens kende door een polsletsel een verstoorde voorbereiding: "Deze winter heb ik amper kunnen trainen. Ik speelde tegen Konjuh in Auckland en Niculescu in Hobart, die allebei de finale haalden. Hier kreeg ik een outsider voorgeschoteld. Ook al won ik slechts één match in drie weken, ik hoef niet te klagen. Ik weet dat ik fysiek in orde ben, ik kan het nog veel meisjes lastig maken."