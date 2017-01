Simona Halep is het eerste reekshoofd dat sneuvelt in Melbourne

Halep sukkelt al sinds de Masters in november met haar knie. Tijdens het tussenseizoen had ze geen last. "Maar twee weken geleden in Shenzen stak de pijn weer op. Ik neem al enkele dagen pijnstillers."

"Ik kan 45 à 50 minuten zonder pijn spelen. Daarna steekt die op. Vandaag was dat bij 5-3 in de eerste set, dan was het lastig om te vechten. Ik kon niet meer doen wat ik wou. Ik heb een scan nodig. En wellicht zal ik even moeten rusten om weer fit te raken."