34-jarige Lucic-Baroni na 18 jaar wachten weer in halve finales van grandslam

Nu, op 34-jarige leeftijd, staat de Kroatische plots in de halve finales op de Australian Open. In haar kwartfinale rekende Lucic-Baroni (WTA-79) in drie sets af met vijfde reekshoofd Karolina Pliskova.

Lucic-Baroni kon het zelf amper geloven. Na de laatste bal zakte ze op haar knieën en liet haar emoties de vrije loop. "Dit is onvoorstelbaar, echt gek", stamelde ze. "Ik kan niet geloven dat ik opnieuw in de halve finales sta. Ik ben echt in shock."

"Ik denk dat ik op een dag een lang verhaal kan vertellen over wat me allemaal overkomen is. Ik had nooit durven te dromen dat ik hier nog eens zou staan."

In de halve finales neemt de veterane het op tegen Serena Williams, die Johanna Konta klopte. Opvallend: net als in haar vorige halve finale krijgt Lucic-Baroni iemand tegenover zich met 22 grandslamzeges op haar palmares. In 1999 was dat Steffi Graf. Als Williams dit jaar wint in Melbourne, verbetert ze dus het record van de Duitse.