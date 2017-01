Venus Williams (36) is de oudste vrouw bij laatste vier in Australian Open

Venus Williams beleeft haar tweede jeugd: de 36-jarige Amerikaanse klopte in de kwartfinale in Melbourne Anastasia Pavljoetsjenkova met 6-4, 7-6 (7/3) en wordt zo de oudste vrouw in de moderne tennisgeschiedenis in de halve finales van de Australian Open. Het was van 2003 geleden dat ze nog eens zo ver raakte.