Herboren Federer maakt in geen tijd gehakt van Berdych

Federer pakte uit met 40 winners, was ijzersterk aan het net en voltooide de demonstratie in de Rod Laver Arena met een heerlijke gekruiste backhand.



Voor Berdych werd het zo een bijzonder pijnlijke wedstrijd. De Tsjech kon in heel de partij niet één breekpunt afdwingen en moest na drie sets in amper 90 minuten al afdruipen. "Ik had de demonstratie liever ook vanuit de tribunes bekeken", kon er na de match nog een kwinkslag af bij de teleurgestelde Berdych.

Federer stond dan weer te blinken. "Het was een grote mentale test voor mij om te zien of ik gefocust kon blijven en punt per punt spelen. Ik ben echt blij dat dat vandaag gelukt is. Vanaf de baseline voelde ik me stukken beter dan in de vorige wedstrijden. Het is echt geweldig."



De 17-voudige grandslamwinnaar was verrast over zijn eigen niveau. "Dit had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Zeker niet dat ik mijn opslag telkens kon behouden en geen enkel breekpunt moest wegwerken. Ik was klaar voor een grote, lange strijd, maar klaarde de klus in anderhalf uur. Dat is een fantastisch gevoel."

In de achtste finales moet Federer het nu opnemen tegen Kei Nishikori (ATP 5). Ook voor de Japanner werd het een vlotte overwinning in de derde ronde. Hij was in drie sets te sterk voor de Slovaak Lukas Lacko (ATP 121.