Eerste officieel duel tussen Goffin en Karlovic Goffin en Karlovic stonden nog nooit tegenover elkaar op het ATP-circuit. De twee keken elkaar een week geleden wel in de ogen in de finale van de Kooyong Classic, een demonstratietoernooi ter voorbereiding op de Australian Open. Door de regen werd de partij herleid tot één set, Goffin won met 7-6 in de tiebreak.

Karlovic: "Goffin heeft alle kwaliteiten voor top 10" Karlovic schat Goffin hoog in, maar acht zich niet kansloos. "Goffin heeft alles om in de top tien te staan. Hij is een getalenteerde speler, heel compleet en heel snel. Het wordt dus een moeilijke wedstrijd, maar ik weet dat ik hem in de problemen kan brengen. Voor mij is het al fantastisch om hier in de derde ronde te staan."

Karlovic stapelt de records op Karlovic raakte niet zonder slag of stoot in de derde ronde. De Kroaat had in de eerste ronde ruim vijf uur nodig om zich in vijf sets van de Argentijn Horacio Zeballos te ontdoen. Na 84 spelletjes trok hij het laken naar zich toe, een record op de Australian Open. Karlovic sloeg in die partij liefst 75 aces, ook al een ongeziene prestatie op de Australian Open. In de tweede ronde ging het vlotter: de Australiër Andrew Whittington ging in drie sets voor de bijl.

12:13