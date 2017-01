Stunt op Australian Open: Istomin kegelt Djokovic eruit in de tweede ronde

De eerste set zou uiteindelijk met 7-6 naar Istomin gaan, dankzij een 10-8 in de felbevochten tiebreak. Maar toen Djokovic sets 2 en 3 (5-7 en 2-6) naar zich toetrok, leek de orde zich toch langzamerhand te herstellen.

Maar dat was maar schijn. Speelde pijn aan zijn linkerbeen de Serviër parten? Het kan. In de tweede set leek hij daar al last van te hebben. Maar opvallend vooral was dat Djokovic weinig actie uitstraalde en de unforced errors (72) opstapelde.

Istomin keerde op kousenvoeten terug in de wedstrijd en speelde de wedstrijd van zijn leven. In de vierde set perste hij er een tiebreak uit en won die met 7-5. In de beslissende set 5 forceerde Istomin een break bij 2-2 en hij liet zijn prooi niet meer los. Toen Djokovic bij 5-4 en 40-15 een slechte backhand sloeg, slaakte de Oezbeek een oerkreet.

Het is van 2008 in Wimbledon geleden dat Djokovic nog eens werd uitgeschakeld in de tweede ronde van een grandslamtoernooi. Voor de 30-jarige Istomin is dit dan weer de eerste overwinning tegen een toptienspeler op een grandslamtoernooi. Zijn enige zege in 33 matchen tegen een toptienspeler tour court dateert van 2012, toen hij in Indian Wells won van David Ferrer.