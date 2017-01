Volgende tegenstander van Darcis: "Steve is altijd gevaarlijk"

"Het was niet evident vandaag, zeker in deze geladen sfeer, maar ik speel graag op zo'n courts en in zo'n omstandigheden", zei de Italiaan. "Ik stond twee sets in het krijt maar ben blijven knokken. Ik kon een matchbal redden en maakte het nadien zelf af. Misschien was het wel het lot."

Het lot plaatst hem nu tegenover onze landgenoot Steve Darcis, de inzet is een ticket voor de achtste finales. Het is de eerste ontmoeting tussen beide spelers, die elkaar wel goed kennen.

"We krijgen allebei een unieke kans", zegt Seppi. "Steve is een heel gevaarlijke en complete speler. Ik zal sowieso beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan vandaag. Hopelijk recupereer ik goed."