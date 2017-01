Tegenstander Dimitrov won de titel in Brisbane en is dit jaar nog ongeslagen. Goffin: "Ik heb mij nog nooit zo sterk gevoeld, maar dat biedt geen garanties. Dit is een andere wedstrijd, tegen een speler die alles kan en zijn vorm heeft teruggevonden. Grigor stond al in de halve finale van een grandslamtoernooi. Ik wist dat hij over de wapens beschikt om weer aan te sluiten bij de top. Ik sta momenteel beter gerangschikt dan hij, maar dat wil niets zeggen. Ik moet ontspannen op de court kunnen staan om mijn beste tennis te spelen."

Mijn 1/8e finale tegen Thiem was heel intens, in lastige omstandigheden. Als het zo warm is, moet je veel belang hechten aan een goede recuperatie. Er zijn niet alleen de massages, je moet ook genoeg vocht binnenkrijgen en eten. Daarnaast is er de mentale recuperatie.

That winning feeling... Happy to reach the quarterfinals at the @AustralianOpen ! 👊🏻👍🏻 #AusOpen pic.twitter.com/2BLtoia8Qn

Goffin moet de Bulgaar Dimitrov slachtofferen David Goffin (ATP-11) speelt woensdagnacht in de kwartfinales tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-15). De Rod Laver Arena is "the place to be". De match staat geprogrammeerd na een vrouwenwedstrijd die om 3u onze tijd van start gaat. Als Goffin wint, staat hij voor de eerste keer in zijn leven in de halve finales van een grandslamtoernooi.

