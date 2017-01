Nieuwe stunt in Melbourne: Zverev stuurt Murray huiswaarts

De linkshandige Zverev, die op een grandslamtoernooi nog nooit verder dan de derde ronde was geraakt, toonde dat "serve and volley" ook in 2017 nog resultaten oplevert.

Murray kwam op zijn eigen service te vaak in de problemen en moest de eerste set na drie breaks prijsgeven. In de tweede set hield Zverev opnieuw gelijke tred, maar Murray bracht de stand weer in evenwicht, al had hij daar wel vijf setballen voor nodig.

Wie dacht dat de Schot op dat elan zou doorgaan, kwam bedrogen uit. Integendeel, er zat geen spatje verval op het aanvallende tennis van Zverev.

Murray kreeg een bolwassing in de derde set en moest ook in de vierde set voortdurend achtervolgen. Zverev liet zich niet uit zijn lood slaan op het moment van de waarheid en kegelde de nummer 1 van de wereld zonder pardon uit het toernooi.