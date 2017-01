Darcis heeft de smaak te pakken en staat in de derde ronde in Melbourne

Darcis tenniste na zijn eerste zege op de Australian Open in zes deelnames op een wolk. Hij liep al snel uit tot 0-3. Schwartzman, die in zijn eerste ronde ook voor een kleine stunt had gezorgd tegen Pablo Cuevas (ATP-22), klampte nog wel aan, maar een ijzersterke Darcis bracht alle ballen terug en won de set met 6-3.

Ook in set twee toverde Darcis uitstekend tennis uit zijn racket. Bij een 4-1-voorsprong voor onze landgenoot kreeg de Argentijn het op zijn heupen en sloeg hij zijn racket stuk. Darcis liet zich niet afleiden en snelde opnieuw naar setwinst.

Een makkelijke zege leek in de maak, maar in de derde set kregen we plots een hele andere wedstrijd te zien. Schwartzman ging meteen door de opslag van onze landgenoot en bij 5-2 deed hij dat kunstje nog eens over om de set binnen te halen.

De Argentijn had het momentum nu aan zijn kant, maar Darcis knokte zich weer in de match. Bij 2-2 pakte hij een break en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Na meer dan 2 uur en 30 minuten mocht de Belg zijn vreugde de vrije loop laten. Hij staat voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde in Australië. Daar wacht mogelijk de nummer 13 van de wereld, Nick Kyrgios.