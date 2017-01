Mertens niet verder dan ronde twee in het dubbelspel: "Blij dat ik hier mocht spelen"

Petkovic, in 2014 halve finaliste op Roland Garros en Lucic, in 1998 winnares van het dubbelspel in Melbourne, waren in de tweede ronde duidelijk een maatje te groot voor onze landgenote, die in de eerste ronde won van een Spaans-Roemeens duo.

Na een droge 6-0 in de eerste set, wonnen Mertens en Chirico de twee set met 3-6. Even leek het nog spannend te kunnen worden, maar na een vroege break in set drie gaven Petkovic en Lucic de zege niet meer weg.