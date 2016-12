Goffin gaat kansloos onderuit tegen Djokovic

"Het was niet makkelijk om in deze omstandigheden mijn beste tennis te spelen", reageerde David Goffin, die toch applaus kreeg van het publiek in Londen.

"Maar ik wist dat het mijn laatste match van het seizoen zou worden en ik had er dus wel zin in. De sfeer was alvast geweldig."

"Het was een goed jaar. Ik mag wel zeggen dat dit het beste seizoen uit mijn carrière was. Ik wil deze winter hard werken om volgend jaar nog beter te worden. En in 2017 keer ik terug naar de Masters", knipoogde Goffin.