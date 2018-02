Bemelmans legt Federer geen strobreed in de weg in zoektocht naar nummer 1

Clinical display from @rogerfederer 6-1 6-2 over Ruben Bemelmans. On track for more history this week... #abnamrowtt pic.twitter.com/KhDqB2F1cd

Picking up where he left off in Melbourne...@rogerfederer takes first set 6-1 in just 18 minutes.#abnamrowtt pic.twitter.com/N8SVTzIBkx