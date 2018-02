Poulain van Vliegen stunt tegen Wawrinka in Rotterdam

Stan Wawrinka is de enige die zich de voorbije jaren tussen het triumviraat Federer-Nadal-Murray kon wringen. Het leverde hem 3 grandslamzeges op. Maar door een knieoperatie stond de Zwitser maandenlang aan de kant.

In Australië maakte hij zijn comeback, al zong hij het daar niet verder uit dan de de 2e ronde. De halve finale in Sofia was dan weer hoopvol, maar in Rotterdam vloog hij er al meteen uit. Wawrinka won de eerste set tegen de 21-jarige Griekspoor nog wel, maar verdronk daarna in de foutenlast.

"Ongelooflijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen", reageerde Griekspoor, die getraind wordt door Kristof Vliegen, verbaasd. "Halverwege de eerste set kreeg ik in de gaten dat Wawrinka niet in zijn beste doen was. Mijn ervaring van vorig jaar in Ahoy heeft wel geholpen. Ik ga hier even goed van genieten."