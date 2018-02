Goffin wipt vlot over eerste horde Mahut in Rotterdam

David Goffin had zijn laatste twee confrontaties met Mahut gewonnen en leek ook in Rotterdam niet veel last te hebben met het spel van de Franse veteraan.

Goffin serveerde solide en liet zich nauwelijks op foutjes betrappen. Twee breaks en 20 minuten later mocht hij de eerste set al op zijn naam schrijven.

In de tweede set toonde Mahut zich iets weerbaarder, maar hij kon zijn drie breakkansen op het eerste opslagspelletje van Goffin niet benutten. Onze landgenoot wou duidelijk niet langer dan twee sets op de baan staan en krikte zijn niveau nog wat op. Met ook twee breaks in de tweede set was de wedstrijd na een uurtje beklonken.

In de tweede ronde kijkt Goffin de Spanjaard Feliciano Lopez in de ogen. Hij verloor nog nooit van de 36-jarige Madrileen.