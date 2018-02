Federer onttroont Agassi als oudste nummer 1 in de tennisgeschiedenis

Federer won van de Nederlander Haase in drie sets in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Rotterdam. In de eerste set liet hij zich wel verrassen door de thuisspeler. Federer verloor de eerste set met 4-6. Daarna krikte hij zijn niveau op en won de volgende twee sets met twee keer 6-1.

Door de zege wordt de twintigvoudige grandslamwinnaar de oudste speler ooit die de wereldranglijst aanvoerde. Dat record neemt de Zwitser over van André Agassi. Toen de Amerikaan voor het laatst op de eerste plaats stond, was hij 33 jaar en 131 dagen oud.

De nieuwe wereldranglijst wordt officieel pas maandag bekendgemaakt. Federer zal dan dan 36 jaar en 195 dagen oud zijn. De tennislegende stond op 4 november 2012 voor het laatst bovenaan de ranking.

Dat is vijf jaar en drieënhalve maand geleden. Nooit eerder duurde het zo lang voor een speler om opnieuw de eerste plaats te bemachtigen. Ook dat record neemt Federer over van Agassi, die er net geen drie jaar en half over deed.

"Wat een ongelooflijke periode is dit geweest. Dit betekent heel veel voor mij", zei Federer na zijn match.