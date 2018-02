Federer zet nummer 1-plaats in de verf met 97e toernooizege

Roger Federer is sinds vrijdag de oudste nummer 1 in de tennisgeschiedenis, maar er zit nog geen sleet op de Zwitser. Dat liet hij in de finale in Rotterdam nog maar eens zien. Tegen Dimitrov, die in de halve finales kon profiteren van de opgave van David Goffin, was Federer heer en meester.

In hun zes vorige ontmoetingen had Federer nog geen een keer verloren tegen de Bulgaar en ook nu kon Dimitrov hem nooit echt bedreigen. Het verfijnde tennis van Federer was te hoog gegrepen voor de winnaar van de Masters en na amper 55 minuten mocht de nieuwe nummer 1 zijn handen in de lucht gooien.

Het is voor Federer zijn 3e eindzege in Rotterdam en hij heeft nu in totaal 97 ATP-titels op zijn erelijst staan.