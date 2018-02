Goffin verspilt niet veel energie op weg naar kwartfinales in Rotterdam

Goffin kan deze week niet rekenen op zijn coach Thierry Van Cleemput, maar dat lijkt hem voorlopig niet te deren in Rotterdam. Net als in zijn eerste ronde liet onze landgenoot stevig tennis zien. In minder dan een uur had hij de klus geklaard.

Zijn tegenstander, de Spanjaard Lopez, vond op geen enkel moment de sleutel om het Goffin lastig te maken. Hij won uiteindelijk maar 4 van zijn opslagspelletjes.

In de volgende ronde speelt Goffin waarschijnlijk tegen Thomas Berdych (ATP-17), al moet die eerst nog wel afrekenen met Viktor Troicki.