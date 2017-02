Dominicaanse veteraan triomfeert opnieuw in Quito

Victor Estrella is al drie jaar ongeslagen op het gravel van Quito. De Dominicaan staat pas 156e op de ATP-ranglijst, maar in Quito is hij niet te kloppen. Op weg naar de finale schakelde hij onder meer Ivo Karlovic en Thomaz Bellucci uit.

In de finale werd het een uitputtingsslag tegen de Italiaan Paolo Lorenzi. Het werd 6-7, 7-5, 7-6. De 36-jarige Estrella heeft drie toernooizeges op zijn naam staan en alledrie heeft hij ze behaald in Quito. Het toernooi van Quito telt nog maar drie edities en kent dus nog maar 1 winnaar.