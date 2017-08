Koreaan Chung roept Goffin halt toe in tweede ronde Montreal

Chung nam revanche voor de nederlaag vorig jaar in Marseille. Toen klopte Goffin hem in twee sets. Onze landgenoot - die nog altijd naar zijn goeie vorm zoekt na zijn blessure op Roland-Garros - had niet zijn beste dag: hij sloeg liefst 7 dubbele fouten, zijn eerste opslag draaide maar aan 42 procent en hij keek tegen liefst 12 breakballen aan.

In de eerste set gaf Goffin liefst drie keer zijn service weg. Twee keer kon hij dat nog rechtzetten, maar een break in het 12e spel was meteen goed voor setwinst voor Chung. 7-5.

De 21-jarige Koreaan walste over Goffin naar 5-0 in de tweede set. De Belg kende nog een korte opflakkering, maar de tweede matchbal was de goeie voor Chung.