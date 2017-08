Wisselvallige Goffin krijgt ticket tweede ronde Montreal niet cadeau

Yuichi Sugita stak vorig maand zijn eerste WTA-titel op zak in Antalya. De Japanse tennismachine draaide en dat mocht Goffin ook aan den lijve ondervinden in Montreal.

Hij mocht zijn eerste opslagspelletje inleveren, knokte terug tot 4-2, maar gaf die voorsprong nog uit handen. Vooral op zijn eigen opslag maakt onze landgenoot een weifelende indruk in de eerste set. Sugita profiteerde optimaal: 6-4.

In de tweede set schaafde Goffin zijn statistieken bij. Zijn eerste opslag draaide plots feilloos, enkel in het derde spelletje moest hij twee breakpunten wegwerken. 6-1 was het eindresultaat.

In het beslissende hoofdstuk klauwde de Japanner nog terug, maar Goffin was op de beslissende momenten op de afspraak. Na 1u45 minuten werd zijn naam bijgeschreven op de tabel van de tweede ronde.