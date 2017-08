Jonge Duitser Zverev houdt Federer in Montréal van zijn 94e titel

Alexander "Sascha" Zverev had vorige week ook al getriomfeerd en ook in Montréal demonstreerde de 20-jarige Duitser zijn klasse. In de halve finales had hij de Canadese tiener Shapovalov, die eerder Nadal had uitgeschakeld, een halt toe geroepen. Federer plaatste zich ten koste van de Nederlander Haase voor de finale.

Federer had met winst in Montréal een goeie zaak kunnen doen in de strijd om de eerste plaats op de wereldranglijst, maar hij was bijwijlen onherkenbaar. Zverev hoefde zichzelf niet eens te overtreffen om Federer te verslaan.

Voor Zverev is het de 5e titel van het seizoen, waarmee hij op gelijke hoogte komt van Federer (die weliswaar 2 grandslamtoernooien won). "Dit is een droomjaar", zegt Zverev.