Goffin neemt revanche op Schwartzman en staat in achtste finales

In oktober verpestte Diego Schwartzman het Belgische feestje op de European Open in Antwerpen. Hij knikkerde Goffin toen uit het toernooi na een spannende wedstrijd in de halve finales. Enkele maanden later heeft onze landgenoot zijn wraak te pakken.

Goffin, die heel wat rankingpunten te verdedigen heeft in Miami, moest wel zweten voor de zege. De eerste set was nog een kolfje naar de hand van de Argentijn. Met het merendeel van het publiek achter zich haalde hij het met 4-6.

Maar dat was het signaal voor de Belg om zijn tanden te laten zien. In het vierde spelletje van de tweede set versierde hij zijn eerste break. Ook de volgende opslag van de Argentijn snoepte Goffin af en de 5-1-kloof kon Schwartzman niet meer goedmaken.

Schwartzman had ook even medische verzorging nodig, maar dat belette hem niet om in de beslissende set nog stevig weerwerk te bieden. Pas na twee uur en 32 minuten klaarde Goffin de klus. In de volgende ronde wacht het Australische enfant terrible Nick Kyrgios (ATP-16).