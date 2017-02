Goffin kroont zich tot beste landgenoot in Sofia

Ook in Bulgarije was David Goffin duidelijk de betere. Vooral in de eerste set kon Darcis amper weerwerk bieden. Na minder dan een halfuur stond de 6-1 op het bord.

In set twee was de wedstrijd een beetje meer in evenwicht. Darcis kon lange tijd gelijke tred houden en had zelfs een paar breakkansen, maar kon die niet verzilveren. Dat lukte Goffin wel en zo stond de eindscore na amper 1 uur en 14 minuten op het scorebord.

Goffin, tweede reekshoofd in Sofia, staat nu in de halve finales. Daarin neemt hij het op tegen Roberto Bautista Agut (ATP-16).