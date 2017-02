Goffin bijt ook in Sofia in het zand tegen Dimitrov

In de eerste set hielden de kemphanen tot 6-5 gelijke tred, maar toen liep het mis voor Goffin. Dimitrov kon een breakpunt én bijgevolg setpunt versieren, waarna de thuissupporters zich negatief lieten gelden.

Bij de tweede opslag van Goffin riepen ze niet voor de eerste maal dat de bal buiten was, terwijl dat niet het geval was. Goffin was even zijn concentratie kwijt en sloeg een niet zo moeilijke bal buiten de lijnen. Protest bij de umpire mocht niet baten: 7-5 voor Dimitrov.