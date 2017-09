Goffin heeft matchbal, maar verliest in kwartfinales in Metz

Goffin, het tweede reekshoofd in Metz, had zondag België nog een grote dienst bewezen door in de Daviscup te winnen van Nick Kyrgios. Maar in de eerste set tegen Paire liep de opslag van Goffin beduidend minder goed.

Tot 6-6 ging het gelijk op, maar in de tiebreak moest Goffin zich gewonnen geven. De tweede set was wel voor de Belg. Bij een 5-5-stand brak hij door de opslag van zijn Franse tegenstander. Voldoende om de tweede set te winnen.

In de derde set leek Goffin op weg naar de zege. Hij brak opnieuw door de opslag van Paire, maar die maakte die achterstand nog goed. In de tiebreak had Goffin een matchbal, maar het was Paire die met de zege ging lopen.