Goffin heeft even tijd nodig om onder stoom te komen tegen Almagro

De slopende halve finale van de Daviscup tegen Australië zal zowel fysiek als mentaal nog in de kleren van David Goffin gezeten hebben, want zijn start tegen Nicolas Almagro verliep stroef. Bij 4-3 moest hij zijn opslag inleveren.

Vanaf set 2 begon het wel te draaien. Vroege breaks in beide sets hielpen Goffin telkens in het zadel. Zo behaalt hij zijn derde overwinning op de 3 tegen de ervaren Spanjaard, die in zijn carrière maar liefst 13 toernooien heeft gewonnen.

In de kwartfinales mag Goffin het opnemen tegen de Fransman Benoît Paire, die op zijn beurt met Marcel Granollers een Spanjaard uitschakelde. Goffin won zijn beide ontmoetingen op hardcourt tegen Paire, maar verloor wel ook eens op gras en op gravel.