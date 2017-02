Fransman Robert is een lekker voorgerechtje voor Goffin

¡Eso fue muy rápido! @David__Goffin🇧🇪 derrota 6-1, 6-2 a Stephane Robert y se instala en R2 del #AMT2017. pic.twitter.com/xQCFG5h3uy — #AMT2017 (@AbiertoTelcel) 28 februari 2017

Everything has been perfect about David Goffin's tennis tonight. Well, except for this 👀 pic.twitter.com/qakumJywAC — Tennis TV (@TennisTV) 28 februari 2017