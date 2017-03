Goffin-killer Querrey pakt ook de scalp van Nadal in de finale in Acapulco

Rafael Nadal (ATP-6) zal nog wat langer moeten wachten op zijn 70e ATP-titel. In de finale in Acapulco, Mexico, was Sam Querrey (ATP-40) in twee sets te sterk: 6-3 en 7-6. Eerder in het toernooi schakelde Querrey ook Goffin, Thiem en Kyrgios uit.