VIDEO: Goffin plaatst zich (weer) voor de finale in Tokio

Het was het 4e duel tussen Goffin en Schwartzman. Het staat nu 3-1 voor onze landgenoot. Goffin haalde vorig jaar overigens ook al de finale in Tokio. Die verloor hij toen van de Australiër Nick Kyrgios. Morgen neemt hij het in de eindstrijd op tegen de Fransman Adrien Mannarino (ATP-31), die in zijn halve finale Marin Cilic (ATP-5) met 2-1 klopte (6-7, 6-4 en 6-0).

Goffin zoekt in Tokio de 4e ATP-titel in zijn carrière. In 2014 was hij de beste in Metz en Kitzbühel, vorige week schreef hij nog het toernooi van het Chinese Shenzhen op zijn naam.