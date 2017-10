Goffin zet Lopez opzij in eerste ronde in Tokio

In de achtste finales speelt Goffin tegen de Australische qualifier Matthew Ebden (ATP-139), die verrassend de Kroaat Ivo Karlovic wipte. Goffin en Ebden speelden al 3 keer tegen elkaar, de laatste keer wel in 2013. Goffin leidt met 2-1.

Goffin, die vorige week in Shenzhen in China de titel veroverde, is de enige Belg in Tokio. Vorig jaar verloor hij in Japan de finale van Nick Kyrgios.