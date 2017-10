Goffin pakt 2e toernooizege op een rij: na Shenzhen nu in Tokio

David Goffin is uitstekend op dreef in Azië: na zijn titel vorige week in China is het vandaag prijs in Japan. Goffin (ATP-11) klopte in de finale in Tokio de Fransman Adrian Mannarino (ATP-31) met 6-3, 7-5. Het is Goffins vierde ATP-trofee. De vorige twee dateerden van 2014.