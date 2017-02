Vierde keer goeie keer voor Goffin tegen Dimitrov

David Goffin kon in zijn vorige drie wedstrijden tegen Grigor Dimitrov nog nooit winnen van de Bulgaar. Dit seizoen verloor hij van Dimitrov in de kwartfinales van de Australian Open en afgelopen weekend nog in de finale van het ATP-toernooi in Sofia.

Maar in Rotterdam schudde Goffin het Dimitrov-complex dus van zich af. Onze landgenoot trok na een wedstrijd van ruim 2 uur aan het langste eind: 6-4, 1-6 en 6-3. Goffin was zichtbaar frisser dan zijn tegenstander, die erg wisselvallig acteerde.