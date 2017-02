Ik heb helemaal niet gedacht aan de top 10. Ik wist het zelfs niet om eerlijk te zijn. Na de match, toen de stadionomproeper het aangekondigd had, was ik natuurlijk heel gelukkig. Het is fantastisch! Zoals ik altijd zeg: het is maar een cijfer, maar om in de top 10 te staan moet je er het hele jaar lang staan.

Ik heb helemaal niet gedacht aan de top 10. Ik wist het zelfs niet om eerlijk te zijn. Na de match, toen de stadionomproeper het aangekondigd had, was ik natuurlijk heel gelukkig. Het is fantastisch! Zoals ik altijd zeg: het is maar een cijfer, maar om in de top 10 te staan moet je er het hele jaar lang staan. David Goffin over zijn opname in de ATP-top 10

Tsonga leidt met 3-2 Tsonga gaat in zijn 24e ATP-finale voor een dertiende titel. In Rotterdam was de vicekampioen van de Australian Open 2008 in 2011 al eens runner-up. In de onderlinge duels leidt Tsonga met 3-2. Goffin won wel hun enige vorige ontmoeting op hardcourt, in 2014 op weg naar zijn toernooizege in Metz. In de kwartfinales versloeg hij er Tsonga met 1-6, 7-6 (7/5) en 7-5. Bovendien was Goffin ook de beste in de jongste confrontatie, in mei 2015 in de 1/16e finales in Rome (6-2, 4-6, 7-5).

