Goffin heeft drie sets nodig tegen Haase

David Goffin moest in het eerste bedrijf twee keer zijn eigen opslag inleveren, waardoor Haase set 1 op zijn naam schreef. Goffin herpakte zich wel in de tweede set. Hij had genoeg aan één break om de bordjes in evenwicht te hangen. Dat deed hij in stijl, met een lovegame.

Ook de derde set was evenwichtig, tot Haase - die in Rotterdam deelnam met een wildcard - in het negende spelletje gebroken werd door Goffin: 5-4. Onze landgenoot mocht serveren voor de wedstrijd en maakte het af met zijn eerste matchpunt.

In de kwartfinales komt Goffin opnieuw Grigor Dimitrov tegen. De Bulgaar ontpopte zich de jongste weken tot de boeman van Goffin, door onze landgenoot zowel op de Australian Open als in de finale van Sofia te verslaan.