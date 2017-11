Dimitrov heeft een indrukwekkend arsenaal aan slagen. Hij kan alles en is fysiek heel sterk. Ik heb het altijd moeilijk gehad om oplossingen te vinden tegen hem, tot dit jaar in Rotterdam waar ik hem voor het eerst kon verslaan. Dat bewijst dat ik het kan.

Dimitrov heeft een indrukwekkend arsenaal aan slagen. Hij kan alles en is fysiek heel sterk. Ik heb het altijd moeilijk gehad om oplossingen te vinden tegen hem, tot dit jaar in Rotterdam waar ik hem voor het eerst kon verslaan. Dat bewijst dat ik het kan. David Goffin

Onderlinge duels: 3-1 Zeggen dat Dimitrov Goffin ligt, is de waarheid geweld aandoen. Van de vier onderlinge duels won Dimitrov er immers drie, Goffin kon dit jaar pas voor het eerst winnen van de Bulgaar. Als hij daar vandaag opnieuw in slaagt, komt een plaats in de halve finales dichtbij.

