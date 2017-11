Ik heb nog niet gevonden hoe ik de code van Federer moet kraken. Mijn laatste wedstrijd tegen hem in Bazel was ontzettend moeilijk. Zelfs als ik de ballen goed raak, lukt het mij niet om hem uit verband te spelen. Ik weet niet goed wat ik moet doen om hem te verslaan. Ik ga iets anders moeten proberen, iets dat ik in het verleden nog nooit heb gedaan. Ik weet niet of dat zal lukken, want op dit moment vindt hij een antwoord op alles. Hij heeft al zoveel wedstrijden gewonnen en speelt op zijn favoriete ondergrond (hardcourt). Maar ik zal tot het uiterste gaan. Ik heb niets te verliezen. David Goffin

