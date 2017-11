David voelt zich fysiek goed en is ontspannen. Ik herhaal het nog eens: dit is voor ons niet de grote finale. David heeft al vier finales gespeeld, vandaag volgt de vijfde. We bereiden ons dus op dezelfde manier voor.

David voelt zich fysiek goed en is ontspannen. Ik herhaal het nog eens: dit is voor ons niet de grote finale. David heeft al vier finales gespeeld, vandaag volgt de vijfde. We bereiden ons dus op dezelfde manier voor. Thierry Van Cleemput, coach van David Goffin, na de opwarming

"Elke dag verbaast Goffin me", zegt Henin nog. "Zijn reserves zijn enorm. Hij verlegt hier echt veel grenzen. Hij speelt met zijn wapens en zijn sterktes. Het meest apprecieer ik nog zijn bescheidenheid. Het is een verstandige jongen."

"Elke dag verbaast Goffin me", zegt Henin nog. "Zijn reserves zijn enorm. Hij verlegt hier echt veel grenzen. Hij speelt met zijn wapens en zijn sterktes. Het meest apprecieer ik nog zijn bescheidenheid. Het is een verstandige jongen."

Henin: "Dit moet onbeschrijfelijk zijn voor Goffin" Justine Henin, zelf twee keer winnares van de WTA Finals, is onder de indruk van David Goffin. "Zijn kwalificatie voor de finale is een van de hoogtepunten in de Belgische sportgeschiedenis", vertelt ze aan RTBF. "Een legende als Roger Federer kloppen is uitzonderlijk. Je kan je voorstellen wat dat voor hem betekent. Hij klopt zijn jeugdidool. Dat moet onbeschrijfelijk zijn. Wie had dit twee jaar geleden verwacht?"

14:35