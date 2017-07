Ervaren thuisspeler Dodig wipt Goffin in Umag

David Goffin speelde in Umag zijn eerste toernooi sinds hij op Roland Garros uitviel met een blessure. In de kwartfinales kreeg hij de ervaren Kroaat Ivan Dodig voorgeschoteld. De Kroaat stond ooit in de top 30, maar is nu weggezakt naar de 412e plaats op de ATP-ranking.

De 32-jarige Dodig maakte het Goffin echter knap lastig. De Belg had het van meet af aan moeilijk op zijn eigen opslag. Goffin kon een vroege break in de eerste set nog herstellen, maar in het 12e spelletje ging Dodig opnieuw door de opslag van onze landgenoot en haalde zo de eerste set binnen.

De tweede set bracht nauwelijks beterschap voor Goffin. Hij moest weer twee keer zijn opslag inleveren en strandt zo in de kwartfinales. Dodig, die net als Goffin mocht deelnemen met een wildcard, staat bij de laatste vier.