Goffin overleeft eerste match bij zijn wederoptreden

David Goffin lag na zijn onfortuinlijke val over een mat op Roland Garros in de lappenmand. Hij gunde zichzelf voldoende tijd om te revalideren en liet Wimbledon schieten. Van de organisatoren in Umag kreeg hij een wildcard om op het gravel zijn comeback te maken.

Hij moest nog niet meteen vol aan de bak want hij nam het op tegen Balazs, een kwalificatiespeler. Toch verliep de eerste match niet van een leien dakje voor onze beste tennisser. Hij begon moeizaam en zag hoe zijn break meteen weer werd uitgewist. Maar in het zevende spelletje was het opnieuw raak voor Goffin en hij pakte de eerste set uiteindelijk na een love game.

In de tweede set werd duidelijk dat Goffin nog niet het niveau haalde van voor zijn blessure. Hij speelde erg voorzichtig en maakte ook te veel fouten. De eerste drie setpunten voor de Hongaar kon de Belg nog wegwerken en hij sleepte een tiebreak uit de brand. Daarin had hij de kans om de wedstrijd af te maken, maar dat lukte niet.

Goffin kon de frustratie snel van zich afspelen in de beslissende set. Bij zijn Hongaarse tegenstander werd de vermoeidheid zichtbaar en Goffin rook zijn kans. Na 2 uur en 20 minuten op de baan mocht hij eindelijk nog eens juichen.