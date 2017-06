Reekshoofd Darcis opent zijn grasseizoen met een nederlaag

Darcis, die als nummer 56 van de wereld als vijfde geplaatst was in Nederland, kende een lastige eerste set tegen de nummer 81. Onze landgenoot had moeite met zijn service: hij gaf twee keer zijn opslag uit handen en redde nog vier breakpunten.

In de tweede set draaide zijn service wel en won hij vlot zijn spelletjes. Bij 4-4 miste de Belg zijn enige breakbal. Zo moest een tiebreak beslissen en daarin verloor Darcis liefst vier keer punten op zijn opslag: 7/3 dus.