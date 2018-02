Bemelmans verlaat Marseille na de eerste ronde

Ruben Bemelmans verloor meteen zijn opslagspel en moest voortdurend achtervolgen in de eerste set. Een nieuwe servicebreak betekende het einde van de eerste set: 3-6.

In de tweede set gaven Bemelmans en zijn Russische opponent elkaar geen duimbreed toe. Na vlotte opslagspelletjes bracht een tiebreak de beslissing.

Daarin stond er geen maat op de Rus, het negende reekshoofd in Frankrijk. Hij won de tiebreak met 2-7 en de wedstrijd met 3-6 en 6-7. Bemelmans had zich via de kwalificaties op de hoofdtabel geknokt.