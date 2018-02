Rus Chatsjanov voegt tweede ATP-toernooi toe aan palmares

Chatsjanov heeft in Marseille de tweede ATP-titel uit zijn carrière gewonnen. In de finale was het negende reekshoofd in 3 sets te sterk voor thuisspeler Lucas Pouille. Na een kleine twee uur spelen stond het 7-5, 6-3 en 7-5.

In de eerste ronde schakelde de 21-jarige Rus nog onze landgenoot Ruben Bemelmans uit. Later legde hij achtereenvolgens ook nog Zverev, Benneteau en Berdych over zijn knie. In 2016 schreef Chatsjanov ook al het toernooi van Chengdu (China) op zijn naam.