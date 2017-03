Goffin rekent af met Spanjaard op weg naar achtste finales

De ondergrond in Californië ligt Goffin. Vorig jaar haalde hij hier de halve finales en dat kunstje wil hij dit jaar minstens nog eens overdoen. Na zijn winst tegen de Spanjaard Ramos-Vinolas staat hij nu in de achtste finales.

Onze landgenoot had het wel niet eenvoudig in zijn derde ronde. Hij haalde het in twee sets, maar moest wel tot het uiterste gaan om zijn tegenstander aan het wankelen te brengen. In set een bracht de Spanjaard bijna alle ballen terug. Maar Goffin speelde een sterke tiebreak en pakte zo toch de setwinst.

In de tweede set kon de Belg het bij 5-3 niet afmaken op zijn eigen opslag, maar hij was vastberaden om in de Amerikaanse hitte geen derde set toe te staan en pakte de zege dan maar met een break.

In de volgende ronde wacht de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP-30). Het wordt de eerste onderlinge confrontatie.