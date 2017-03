Zieke Kyrgios moet verstek laten gaan voor duel met Federer

"Ik kan helaas niet spelen. Ik ben ziek. We denken dat ik een voedselvergiftiging opgelopen heb. Ik hoop dat het niets meer is", laat Kyrgios weten op Twitter.

"Ik heb goed nagedacht over deze beslissing, want het is voor dit soort wedstrijden dat ik train. Maar ik ben niet in staat om op het terrein te verschijnen."

"Ik vind het jammer voor de fans, maar ik moet aan mijn gezondheid denken. Ik wens Roger Federer het beste in het verdere verloop van het toernooi. Ik zal zeker terugkeren."