Federer is de koning te rijk in Indian Wells na zege tegen Wawrinka

35 jaar is Roger Federer ondertussen, maar versleten is hij nog niet. In januari stak hij de Australian Open op zak, zijn eerste grandslamzege in bijna 5 jaar.

In Indian Wells wou hij daar een verlengstuk aan breien. Maar dan moest landgenoot Stanislas Wawrinka (ATP-3) voor de bijl gaan. Op papier geen sinecure, want Federer stond 7 plaatsen lager op de ATP-ranking.

Maar het 35-jarige tennismonument trok zich daar niets van aan en mepte Wawrinka in twee sets aan diggelen: 6-4 en 7-5. Goed voor de 90e ATP-titel voor Federer. En zijn 5e in Indian Wells, na zeges in 2004, 2005, 2006 en 2012. Federer wint zo 4 plaatsen op de ATP-ranking en stijgt naar de 6e plaats.