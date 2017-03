Woelwater Kyrgios ontpopt zich opnieuw tot boeman van Djokovic

"Het is jammer dat er een einde is gekomen aan mijn zegereeks, maar het moest ooit eens gebeuren", zegt Novak Djokovic. "Spijtig genoeg was dat vandaag. Toch ben ik trots op wat ik gepresteerd heb. Het was een geweldige reeks."

Djokovic zwaaide ook met lof naar Kyrgios. "Net als in Acapulco serveerde hij ongelooflijk sterk. Ik kon de ballen nauwelijks retourneren. Dat heeft het verschil gemaakt. Nick is in staat om hele mooie dingen te laten zien. Hij speelt heel agressief en is moeilijk te bekampen. Hij heeft de kwaliteiten om de top 5 te halen, maar alles zal van hemzelf afhangen."